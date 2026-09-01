Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

El Tren Maya registró este lunes otro percance, apenas 50 metros después de salir de la estación San Francisco de Campeche, en un viaje con destino a Mérida, Yucatán. Ninguno de los 123 pasajeros resultó lesionado.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas y afectó la parte trasera del convoy. El maquinista detuvo la unidad y los pasajeros permanecieron a bordo mientras recibían agua y alimentos.

Media hora después, cerca de las 16:00 horas, los usuarios comenzaron a descender en la estación San Francisco de Campeche con apoyo de personal del Tren Maya.

Los pasajeros fueron trasladados por tierra hasta la estación Edzná, donde abordaron otro tren para continuar su recorrido hacia Mérida.

El Tren Maya informó que una comisión especializada ya investiga las causas del percance, aunque hasta ahora no ha precisado qué lo provocó.

La empresa aseguró que el resto de los servicios opera con normalidad, aunque advirtió que podrían registrarse ajustes en horarios o recorridos mientras se realizan las maniobras de revisión.

Con el incidente de este lunes, el Tren Maya suma al menos tres percances de vía con trenes de pasajeros desde el inicio de operaciones. El primero ocurrió el 25 de marzo de 2024, cuando un vagón se salió de las vías al pasar por un cambio en Tixkokob, Yucatán. El 19 de agosto de 2025, otro vagón tuvo un «percance de vía» al ingresar a la estación de Izamal y terminó impactando contra otro tren que se encontraba estacionado. En ambos casos no hubo pasajeros lesionados.

A estos hechos se suma el descarrilamiento de vagones de carga ocurrido el 30 de enero de 2025 en las inmediaciones de Limones, Quintana Roo, que dejó al menos un trabajador lesionado.