Jorge Cano Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin estar previsto en el presupuesto, en el primer semestre del año se han asignado 68 mil millones de pesos adicionales a Pemex para la construcción de la refinería de Dos Bocas, más del total de lo destinado para el sector salud en el mismo periodo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el programa Coordinación de Política Energética en Hidrocarburos pasó de un presupuesto inicialmente aprobado de 45 mil millones de pesos, a 113 mil millones, un aumento de 151 por ciento.

Esto contrasta con el presupuesto de la Secretaría de Salud que ha tenido que fortalecer áreas de atención por la pandemia con un total de 67 mil millones de pesos en el semestre. Los recursos para Dos Bocas previstos en el periodo son equivalentes a 1.7 veces el monto para salud.

A diferencia de otros países, en México Hacienda puede modificar a placer los recursos aprobados por los diputados, una facultad que ha empleado para fortalecer los programas prioritarios del sexenio.

De los 636 programas existentes, a 491 se les ha ajustado el monto destinado para su ejecución y el mayor aumento ha sido para el programa Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos dentro de la Secretaría de Energía.

Esto se explica por el aumento en las aportaciones patrimoniales del Gobierno federal a Pemex, para fortalecer la inversión de la Refinería Dos Bocas, explica Hacienda en su informe trimestral.

Otro programa con mayores montos no autorizados por el Congreso fue Pensiones para el Bienestar, por 24 mil 679 millones de pesos, 26 por ciento arriba del plan original.

El presupuesto está siendo modificado cada vez en mayor medida para favorecer los proyectos estratégicos del Ejecutivo, explicó Gabriel Farfán, director de Comunidad Mexicana de Gestión Pública.

“No se le da a la Secretaría de Energía el presupuesto real que va a gastar durante el año, sino que se aprueba un gasto inercial que no genera mayor atención en el Congreso y durante el año se modifica para asignarlo a la Secretaría de Energía, para poder construir la Refinería de Dos Bocas”, refirió.

Al mismo tiempo, para no sobrepasar el gasto total aprobado y mantener la austeridad, se castigan otros programas sociales o se transfieren los ingresos excedentes sólo a los proyectos prioritarios, dijo.

En el Plan de Negocios de Pemex, publicado en abril pasado, se tenían previstos 45 mil millones de pesos para la Refinería de Dos Bocas en 2021 y 116 mil millones adicionales en 2022. El monto destinado ya supera lo contemplado para este año.