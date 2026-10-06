Jose Rafael Garza Gutierrez Agencia Reforma

MONTERREY, NL: De enero a agosto pasados, el valor de la tonelada de frijol producida en México cayó un 40.3% anual, a 602.62 dólares, debido a una menor demanda y a que el Gobierno federal está teniendo que rematar el producto que acopió de más el año pasado, lo que alteró el mercado, reportó Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Si bien ese valor promedio abarca tanto la oferta nacional como la de exportación -y por eso se reporta en dólares-, sólo el 11.6% de las 458 mil toneladas producidas en el periodo referido se vendió al mercado externo.

Juan Carlos Anaya, director de GCMA, explicó que la Administración de Claudia Sheinbaum acopió más frijol del ciclo agrícola del 2025 del que puede vender, lo que obliga a la autoridad a comercializar el sobrante en el mercado abierto a precios de liquidación, a fin de no almacenarlo demasiado tiempo y pierda calidad.

Refirió que la capacidad máxima de comercialización anual de las tiendas de Alimentación para el Bienestar es de 30 mil toneladas, pero la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) programó acopiar el año pasado 240 mil toneladas, ocho veces más de lo que puede vender, y ahora debe rematar lo sobrante.

«Alimentación para el Bienestar ofertó remanentes de la cosecha anterior a precios muy inferiores al precio de acopio (de 27 pesos por kilo). Esta salida del inventario público presiona (a la baja) las referencias de los compradores y resta certidumbre a la nueva cosecha», dijo Anaya.

En Nuevo León, por ejemplo, el frijol pinto nacional al mayoreo se abarató un 25.6% anual en septiembre pasado, a 18.60 pesos por kilo, indican las cifras más actualizadas del Sistema Nacional de Integración de Mercados para el Mercado de Abastos Estrella.