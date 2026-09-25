Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El peso se ha depreciado 4.3 por ciento en lo que va de septiembre, en el último cierre, el tipo de cambio subió a 17.72 unidades por dólar.

Entre el cierre de agosto de 2026 y el 24 de septiembre, el valor del dólar en el Forex aumentó 72.85 centavos, de los cuales el ajuste más significativo se dio en los últimos tres días al acumular 50.53 centavos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, destacó que la principal causa de la reciente depreciación del peso es la disminución en el diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos, así como la expectativa que dicho diferencial seguirá disminuyendo.

Recordó que el peso se había beneficiado de las operaciones de carry trade, pero estas dependen del diferencial de tasas y del nivel de riesgo: con un menor diferencial ya no hay tanto incentivo para invertir en pesos.

Esto también explica porque el peso colombiano y el peso mexicano son las divisas más depreciadas, ya que eran las moneda que se beneficiaron más del carry trade.

Por esto, dijo Siller, cuando sube el precio del petróleo y se generan expectativas de mayor inflación y mayores tasas en EU, sube el tipo de cambio.

El carry trade es la estrategia de inversión en la que se pide prestado dinero en un país con tasas de interés bajas y luego se invierte en otro país o activo con tasas de interés altas, ganando dinero con la diferencia entre ambas tasas.

La depreciación reciente del peso no debe ser vista como algo temporal, sino resultado del menor atractivo para hacer operaciones de carry trade, señaló Siller.

De hecho, comentó, el menor diferencial de tasas obliga a ajustar al alza el pronóstico de tipo de cambio hacia 17.80 pesos por dólar y existe la posibilidad de que alcance los 18 pesos al cierre del año o inicios del 2027.