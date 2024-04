Se defiende Frankie Muniz en el set de Malcolm

CDMX. – Frankie Muniz, conocido por su rol en «Malcolm el de En Medio» (Malcolm in the Middle), reveló durante su participación en «I’m a Celebrity Australia» que dejó el set de la serie en dos ocasiones debido a un ambiente cargado de tensión.

El actor detalló cómo enfrentó a miembros del equipo de producción, resaltando la dificultad de trabajar en un entorno donde prevalecía el temor a las represalias por parte de figuras autoritarias. Muniz, también piloto de carreras, enfatizó que no temía a las consecuencias de sus acciones, dada su posición central en el programa.

A pesar de su éxito en Hollywood, incluyendo nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro, Muniz compartió su sentir de alienación dentro de la industria del entretenimiento. Esta sensación lo impulsó a buscar refugio fuera del tumulto de Los Ángeles, encontrando en Arizona un lugar donde apreciar las simples maravillas de la vida.

La decisión de mudarse le permitió redescubrir placeres cotidianos, como disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad de actividades mundanas, contrastando fuertemente con su experiencia en la metrópoli californiana. Muniz subrayó cómo esta transición le ofreció una nueva perspectiva, marcando un alejamiento consciente del glamour de Hollywood en busca de una existencia más plena y satisfactoria.