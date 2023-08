Los integrantes de la Sala Administrativa están listos para incorporarse al pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dispuestos a integrarse a cualquiera de las tres salas: Penal, Familiar o Civil, conforme a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional judicial.

Enrique Franco Muñoz, presidente de la SAPJE, destacó que los legisladores han contemplado en los transitorios de la ley la salvaguarda de los derechos adquiridos en su rol de magistrados.

Explicó que los tres magistrados, con más de 25 años de trayectoria en la carrera judicial, están preparados para llevar a cabo el proceso de entrega de documentación y expedientes de la Sala Administrativa a los 5 magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa. Este procedimiento busca ofrecer certeza legal a los justiciables, cuyos asuntos serán transferidos al nuevo organismo.

Alfonso Román Quiroz enfatizó que su integración al pleno de la Sala Administrativa les confirma en su función de magistrados pertenecientes al Poder Judicial del Estado. La reciente reforma garantiza el respeto a los nombramientos, a la Constitución y leyes que les confieren el cargo. Por ello, la única manera de cumplir con lo estipulado en el transitorio es integrarse a alguna de las salas que ya forman parte del Poder Judicial.

En relación al Tribunal de Justicia Administrativa, que será un órgano independiente del PJE, éste integrará a cinco nuevos magistrados. Román Quiroz señaló: “Estamos dispuestos a contribuir con el trabajo que se llevará a cabo en las salas”. Subrayó que, bajo la protección de los derechos adquiridos que establece el artículo tercero transitorio, no ven motivo para solicitar un amparo contra esta disposición vigente. No obstante, si en el futuro se presentase alguna afectación, podrían considerar dicha medida. En este momento, no perciben ningún agravio.

Rigoberto Alonso Delgado indicó que la transición para incorporarse al Supremo Tribunal se concretará mediante la adscripción que emitirán el pleno y el presidente del Poder Judicial. Tendrán un plazo de 10 días para efectuar la entrega formal al nuevo organismo jurisdiccional de carácter administrativo.