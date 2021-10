Estefanía Escobar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-El líder boliviano Evo Morales resaltó el papel del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el movimiento progresista de la región, especialmente cuando mostró su respaldo a Cuba y de Venezuela durante la Cumbre de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), naciones que sufren sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

«Estoy muy sorprendido, me convierto en admirador del Presidente Andrés Manuel, Presidente de México: se lanzó CELAC, que es la otra forma de integración».

«Cuando consolidamos CELAC, Fidel me llamó (…) me decía ‘Evo, cuide CELAC, está es la OEA (Organización de Estados Americanos) sin Estados Unidos», señaló.