Staff Agencia Reforma

NUEVA YORK, EU.- Iván Reyes Arzate, ex comandante de la Policía Federal que entregó información de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a cárteles mexicanos, se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína.

Quien fuera cabeza de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal entre 2008 y 2016 admitió su culpabilidad ante el juez federal Brian Cogan en una corte neoyorquina.

La declaración del culpabilidad significa que Reyes Arzate colabora o colaborará con los fiscales y eso podría representar problemas para Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública preso en Nueva York tras ser acusado de narcotráfico y en espera de ir a juicio.

Los fiscales del distrito sur de Nueva York han dicho que algunas pruebas en el caso de García Luna son las mismas que en el caso de Reyes Arzate, y también fueron mostradas en el juicio a Joaquín «El Chapo» Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Incluso, el juez Cogan preside el caso de García Luna y presidió el de Guzmán, quien ya fue sentenciado a cadena perpetua.

Desde 2008, Reyes Arzate fue el principal enlace entre la DEA y la Policía mexicana. Sin embargo, Estados Unidos lo acusa de entregar información a cárteles como el de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39, asociado con el Cártel de Sinaloa, a cambio de miles de dólares.

«Siendo integrante del servicio público mexicano y a cambio de un pago estuve de acuerdo en darle a una organización de narcotráfico datos que facilitarían la distribución de cocaína, estando consciente de que eso era un delito», declaró ayer el ex mando ante el juez.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno estadounidense emitido ayer, en noviembre de 2016, cuando participaba en una investigación de El Seguimiento 39 junto con las autoridades estadounidenses, el ex jefe policial se reunió con líderes de ese cártel y les dio información sobre la pesquisa a cambio de 290 mil dólares.

«Reyes Arzate cerró los ojos con los traficantes de droga, haciendo que pudieran operar con impunidad, cuando era jefe de la Policía Federal de México», dijo en el juicio el agente de la DEA, Ray Donovan, según un comunicado del tribunal.

«Al aceptar miles de dólares de sobornos a cambio de información sobre las investigaciones al cártel El Seguimiento 39, Reyes Arzate forjó una alianza lamentable con los traficantes de droga, y traicionó, no sólo al pueblo de México, al que juró proteger, sino que puso en peligro a sus colegas», declaró, por su parte, el fiscal Breon Peace.

Vestido en uniforme de preso verde claro, Reyes Arzate parecía tranquilo y habló en español. Cogan fijó su audiencia para el 6 de enero en la que se podría determinar un mínimo de cinco años de prisión a un máximo de 40.

En 2018, el ex mando se entregó en Chicago tras ser acusado de filtrar información a los cárteles, y fue sentenciado a tres años de cárcel; cuando estaba por cumplir esa condena, fue transferido a NY por nuevos cargos de narcotráfico.