CDMX.- La integrante de RBD, Anahí, compartió en su cuenta de Instagram que tuvo un accidente con sus auriculares, por lo que tuvo que trasladarse a un hospital, donde le informaron que se perforó el tímpano.

La intérprete de «Sálvame» contó que mientras le hacían un molde para sus audífonos, el material se rompió dentro de su oído y que al momento de sacarlo le reventaron el tímpano y ahora no puede escuchar.

«Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, creo que nunca había llorado de un dolor así», escribió la actriz junto con una foto de su oído.

Anahí aseguró que está en shock por lo que le sucedió y por no poder escuchar, pero que espera que todo esté bien en unas semanas.

«Estoy en shock, bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto», agregó.

Actualmente la cantante se encuentra preparando una canción con los integrantes de RBD, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckerman. (Staff/Agencia Reforma)