Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – La noticia del crimen de Paco Stanley sacudió a México hace 25 años, pues no sólo conmocionó al público seguidor de sus programas con los que a diario divertía en la pantalla chica.

El asesinato de Francisco Jorge Stanley Albaitero ocurrido a las 12:10 horas del 7 de junio de 1999 causó un fuerte impacto en la sociedad, y hasta hoy genera interés por saber qué pasó aquel mediodía en el restaurante El Charco de las Ranas de la Ciudad de México.

Este lamentable suceso ha sido tratado en programas, libros y, recientemente, en series. El año pasado, el periodista, productor y escritor Diego Enrique Osorno entrevistó a las personas involucradas en una investigación que tituló El Show: Crónica de un Asesinato.

Además, Prime Video lanzó ¿Quién lo Mató?, una serie de ficción basada en los hechos con un elenco conformado por Roberto Duarte (Paco Stanley), Luis Gerardo Méndez (Mario Bezares), Diego Boneta (Jorge Gil), Zuria Vega (Brenda Bezares), Belinda (Paola Durante) y Cha! (Benito Castro).

Pero, ¿cómo han visto afectadas sus vidas las personas involucradas en este caso?, sobre todo ahora que las redes sociales le dan la libertad de opinar a todo aquel que tiene acceso a un celular.

«Desde que pasó el caso siempre me han dicho asesina, y pues, ahorita que están las redes sociales, que hace 25 años no había, siento que hay mucho odio y resentimiento en la sociedad, pero no sólo conmigo sino con todo el mundo», indicó Paola.