Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se colgó de lo resultados que lograron los atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En total, la delegación tricolor rompió el récord de medallas que logró en Guadalajara 2011 al sumar 52 oros, 38 platas y 52 bronces, y quedar en el tercer puesto del medallero, pese al poco apoyo que han recibido de parte de Conade.

«Lo hecho en Santiago ha dejado un legado histórico para este país, lo que parecía imposible se logró y en lo que se veía criticable sucedió todo lo contrario.

«Pese a las críticas, pese a lo que se diga, estos resultados trascenderán en la historia. Ahora hemos logrado hacer lo impensable, dos veces en este sexenio, dos participaciones históricas», comentó Guevara durante el abanderamiento del representativo azteca que acudirá a los Parapanamericanos en Chile.

A pesar de que la funcionaria restringió las becas a los atletas de deportes acuáticos y sugirió que vendieran Tupperware y calzones para costear sus gastos, esta disciplina dio frutos importantes, por ejemplo las 8 medallas en clavados y las 2 de natación artística con dos placas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otra decisión de la institución fue que los médicos que ya se encontraban en Santiago no podían darle servicio a los participantes nacionales por conflictos con el Comité Olímpico Mexicano, sin embargo, 24 horas después se cambió la instrucción.

«Este año ha sido muy particular, donde hemos tenido mucho tráfico deportivo, pero eso no ha limitado que los resultados se han alcanzado, y ha sido por la buena administración», puntualizó la ex velocista.