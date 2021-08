Se cuadruplicarán los recibos de luz

El incremento del 20% de la tarifa DAC obedece al alto costo que tuvo que pagar la Comisión Federal de Electricidad para tener estable el Sistema Eléctrico Nacional después del mega apagón que se originó en febrero pasado, tras el congelamiento de ductos de Pemex, afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza.

El especialista recordó que luego de que la autoridad federal tuvo que sacar recursos para pagar 65 mil millones de pesos para comprar gas natural al mejor postor, ya que gran parte del norte del país se encontraba sin energía eléctrica, es que ahora esta situación se va a reflejar en el aumento a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual aplica a los usuarios domésticos que rebasan los 500 kilowatts, lo cual va a ser gravísimo.

Indicó que hasta el momento ésta no se ha notado aún, luego de que sigue vigente el decreto presidencial emitido cuando inició la pandemia en marzo del año pasado, a través del cual se congeló la tarifa DAC para usuarios domésticos, quienes realizan actividades desde sus hogares como Home Office, así como para quienes estudian desde casa, sin embargo, advirtió que en cuanto la autoridad dé luz verde, dicha tarifa comenzará a aplicarse y mucha gente tendrá recibos de luz impagables.

Señaló que la tarifa doméstica con subsidio ronda entre 1.25 y 1.50 pesos el kilowatt, pero la tarifa DAC es de aproximadamente 5.20 pesos el kilowatt. “Es una enorme diferencia, que en cuanto apliquen la tarifa, los mexicanos lo vamos a sentir bastante fuerte, porque los recibos de 500 pesos se van a hacer de 2 mil pesos por el costo tan elevado que genera la tarifa DAC”.

Por lo anterior, Llamas Esparza exhortó a la población a estar preparados y sean más conscientes del consumo de energía eléctrica y a tener la cultura de apagar los equipos que no utilicen, ya que el día menos esperado en que llegue la orden presidencial de que se va a pasar a tarifa DAC, los usuarios no pasen los estragos del alto consumo que no se van a poder pagar.