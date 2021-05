CDMX.- El rojo le sienta bien a las mexicanas.

Vestida de ese color, Lupita Jones se coronó Miss Universo en 1991; también lo hizo Ximena Navarrete en 2010, y ayer, haciendo historia, Andrea Meza.

“¡Viva México!”, la anunció el conductor mexicoamericano Mario López, en español, como sucesora de la reina de 2020, la sudafricana Zozibini Tunzi.

De 26 años, Meza es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene una Ingeniería en Software, es vegana, modelo profesional, filántropa y maquillista por gusto.

Una de sus luchas de Meza es reconocer la igualdad de género, los derechos humanos y alzar la voz contra la violencia machista.

“¡Qué momento, estoy lista para este viaje!”, “Confiadamente hermosa” y “¡Miss Universo es México!”, fueron parte de sus mensajes, en redes sociales, tras su triunfo.

En su discurso final, sobre el entarimado del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Florida, Estados Unidos, contestó en español sus ideas sobre la belleza.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y, así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos.

“Hoy en día, la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en espíritu, alma y valores que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tenga valor”, dijo la joven, también es Embajadora de Turismo de su estado.

Meza, quien en 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo, tendrá como suplente a la representante de Brasil, Julia Gama.

Entre las finalistas estuvieron también Janick Maceta del Castillo (Perú), Adline Castelino (India) y Kimberly Jiménez (República Dominicana).

La mexicana no dudó en la primera pregunta que le hizo el jurado, sobre un tema espinoso: ¿cómo habría lidiado con la pandemia del COVID-19 si hubiera sido líder del país?

“No creo que exista una forma correcta de llevar esta situación, sin embargo, lo que yo habría hecho es crear antes de que todo esto pasara una cuarentena, porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso. Yo hubiera cuidado a ellos (los ciudadanos) desde el principio”, respondió en inglés.

Meza, quien es creadora de su propia marca de ropa deportiva, llamada Amaw (Andrea Meza ActiveWear), deslumbró en la velada en el desfile en traje de baño.

De 1.82 metros de estatura, portó un bikini amarillo, combinado con una capa rosa pastel, cautivando con su figura y su seguridad.

Después llegó la pasarela de gala y el vestido rojo, talismánico para las mexicanas, nueva postal para medios de todo el mundo. (Staff/Agencia Reforma)

ASÍ LO DIJERON

“Luchaste por lograr el sueño que desde chica te acompañaba, tu disciplina y talento te llevó hasta el lugar que hoy ocupaste en Miss Universo. Digna representante de nuestro país, pusiste el nombre de México en alto y de pie te aplaudo, porque nos dejas claro que querer es poder y los mexicanos queremos llegar muy lejos”. Lupita Jones

“Felicidades, Andrea Meza. Tenemos tercera Miss Universo mexicana. ¡Qué orgullo!”.

Ximena Navarrete