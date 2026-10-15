Rafael Oliver López López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La tormenta tropical «Trudy» se convirtió en huracán categoría 1 en el sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, informó la Conagua.

» #Trudy se intensificó a huracán categoría 1. Su centro se localiza a 480 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 735 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima», reportó la Comisión Nacional del Agua.

El fenoméno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h.

Se prevé que «Trudy» provoque lluvias intensas en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como muy fuertes en el oeste, sur y este de Guerrero.

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, se prevé que el huracán avance por la costa del Pacífico donde alcanzará la categoría 4 para el sábado.