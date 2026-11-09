Se convierte Paul en miltimillonario

CDMX. – La revista Forbes confirmó que Sir Paul McCartney se convirtió en multimillonario, al alcanzar un patrimonio neto de mil 400 millones de dólares, lo que lo ubica como el tercer músico más rico del planeta, detrás de Jay-Z (2 mil 800 millones) y Taylor Swift (2 mil millones).

Gran parte de su fortuna proviene de MPL Communications, empresa editorial que fundó en 1969, antes de la disolución de los Beatles. Esta compañía le permitió controlar su obra en solitario y sus grabaciones originales, conocidas como «masters», para obtener mayores regalías.

McCartney también adquirió catálogos musicales, incluido el de Buddy Holly, además de clásicos navideños y partituras de musicales de Broadway.

Tras años de negociaciones y disputas legales, consiguió una mayor participación en el catálogo de los Beatles y los derechos de autor de sus propias composiciones, que le generan aproximadamente 10 millones de dólares anuales.

Asimismo, recibe el 25 por ciento de los ingresos de Apple Corps, sociedad matriz de los Beatles, participación que comparte con los demás integrantes y sus herederos. Este concepto le reporta alrededor de 50 millones de dólares anuales por reproducciones en plataformas digitales, ventas de vinilos y productos relacionados con la banda.

A su patrimonio se suman las ganancias de sus giras internacionales, incluida «Got Back», que reunió 79 conciertos durante tres años, así como propiedades inmobiliarias distribuidas en varios continentes y una colección de arte que incluye obras originales de Picasso y Magritte, entre otros artistas reconocidos mundialmente.