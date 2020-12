Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, presumió que en lo que va del sexenio se ha contenido el crecimiento exponencial de los homicidios dolosos.

Durante el arranque de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que por primera vez se realiza de manera virtual, el funcionario recordó que entre 2015 y 2018 ese delito creció hasta en un 30 por ciento.

“En el caso de los homicidios, que es el indicador de mayor visibilidad, se contuvo el crecimiento exponencial. Hoy, por primera vez, el INEGI, reconoce que entre 2018 y 2019 hubo una baja, aunque marginal”, expresó.

Mejía Berdeja reconoció que en los primeros 11 meses de este año los homicidios dolosos crecieron 0.3 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019, que es el año más violento de que se tenga registro.

“Esperamos que en diciembre podamos bajar (esas) cifras (y terminemos) con niveles iguales o mejores que 2019”, expresó ante Gobernadores, miembros del Gabinete federal de seguridad, miembros de la sociedad civil y representantes de ambas Cámaras.

“El combate al crimen organizado demanda el uso de la fuerza con responsabilidad y apego a la ley, pero también es una lucha de inteligencias contra la perversidad de los grupos criminales”.

Tras hacer un reconocimiento a las Fuerzas Federales, el subsecretario reiteró que la Federación ha privilegiado los trabajos de inteligencia financiera y policial, la aplicación de la ley y las estrategias integrales contra ese fenómeno.

No entendí ni maiz paloma.- Bronco

El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, se quejó de las fallas técnicas durante la sesión virtual del Consejo Nacional de Seguridad Pública e incluso advirtió que no entendió ” ni maiz paloma” de los acuerdos leídos y votados.

Tras la presentación de la sesión por parte del subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, se leyeron los acuerdos sujetos a votación por parte de los miembros del Consejo.

Sin embargo, por fallas técnicas sólo fue entendible una parte mínima de los acuerdos, entre los que se encuentran el Modelo de Unidades de Investigación del Delito en las Policías, el Modelo de Proximidad y el Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad.

Cuando el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota, sometió a votación dichos acuerdos, el Mandatario de Nuevo León intervino para decir que éstos no se habían entendido.

“Ay secretario, pues no entendimos ni maiz paloma, creo que hay pájaros en el alambre y no entendimos nada. No sé si el resto de los miembros del Consejo hayan entendido, pero aquí no entendí yo nada porque tenías ahí doble o triple…”.

Cota no atendió el comentario de “El Bronco” y se limitó a decir que si había algún voto en contra de aprobar de los acuerdos, lo manifestara.

“No, pues es que yo no voto (porque no entendí) nada, bueno, yo creo que no nos escucharon tampoco”, le dijo el gobernador entre risas.

Sin que Cota o algún moderador de la sesión hiciera alguna alusión a las fallas técnicas, se avalaron los acuerdos y se dio paso a las intervenciones de los gobernadores Claudia Pavlovich, de Sonora; Francisco Domínguez, de Querétaro; y de Veracruz, Cuitláhuac García.

Arremete Cuitláhuac contra Gobernadores ‘golpistas’

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, arremetió contra los Mandatarios estatales que, dijo, usan un discurso “golpista” contra la Federación.

Durante su participación en la sesión virtual, afirmó que dichos Gobernadores eluden su responsabilidad en la materia.

“Permítanme diferir con todo respeto con aquellos colegas que usan el discurso golpista, que eluden su responsabilidad y reclaman a la Federación la falta de corresponsabilidad y coordinación”, expresó.

“Cuando la que corresponde al ámbito local no se asume a plenitud”, indicó García en aparente alusión a los 10 Gobernadores que integran la Alianza Federalista.