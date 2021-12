El repunte de casos COVID en el mundo es un tema preocupante y que va impactando directamente en el deporte, con atletas de alto nivel siendo contagiados y obligando a diferentes torneos a ser pospuestos o encontrar una alternativa para llevar a cabo sus pruebas. Este lunes, el tenista español Rafael Nadal dio a conocer que se ha contagiado por COVID-19 luego de participar en un torneo en Abu Dhabi.

“Hola a todos. Quería anunciarles que, en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. Tanto en Kuwait como en Abu Dhabi, pasamos controles cada dos días y todos resultaron negativos, el último siendo el viernes y teniendo los resultados en sábado. Estoy pasando unos momentos desagradables, pero confío en ir mejorando poco a poco. Ahora estoy confinado en casa y he informado del resultado a las personas que han estado en contacto conmigo. Como consecuencia de la situación, tengo que tener total flexibilidad en mi calendario e iré analizando mis opciones dependiendo mi evolución. Los mantendré informados de cualquier decisión que tome sobre mis futuros torneos. Gracias de antemano por el apoyo y la comprensión”, fueron las palabras que compartió Nadal a través de sus redes sociales.

Este mensaje pone en duda la participación del español en los siguientes torneos, tomando en cuenta que podría afectarle en su condición física. Lo único que quedará será esperar a conocer cómo se desenvuelve el cuerpo del ibérico y qué decisión tomará sobre su participación en siguientes torneos.

