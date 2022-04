Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció abiertamente que «consiguió» el voto de cuatro Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se declarara constitucional su Ley de la Industria Eléctrica.

Durante su conferencia matutina, admitió que a pesar de que se realizaron «entrevistas» al resto de los integrantes de la Corte, ninguno cedió en su posición.

«Para declarar inconstitucional una ley se requieren dos terceras partes en la Suprema Corte y con cuatro, ya no pasa, y se consiguieron los cuatro, porque a los otros, los vieron más de una vez, los entrevistaron y no pasó, no pasó», reveló.

«Pero con cuatro se logró que declararan constitucional la Ley Eléctrica y con esto ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz, porque incluso, con esa reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto, toda una simulación, que estaba permitida. Entonces ya estamos protegidos en lo básico».

El pasado 7 de abril, con el voto de cuatro Ministros, la Corte declaró constitucional la Ley Eléctrica, impugnada por legisladores de Oposición.

Un día antes, AMLO «instruyó» a los juzgadores con un «no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley», mientras que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cabildeó en las instalaciones del máximo tribunal, del que se le vio salir, ese mismo miércoles.

El Presidente sostuvo que los Ministros fueron presionados por intereses privados, nacionales y extranjeros, pero al ser cuestionado sobre las gestiones del Secretario de Gobernación, consideró que el funcionario solo cumplió con su trabajo.

Esta mañana, el Mandatario aseguró que el aval a la Ley Eléctrica ya estaba contemplado en sus planes para proteger a la CFE, aunque sus adversarios no lograron darse cuenta de la estrategia.

«Ya nos protegimos en lo fundamental, porque ya los conocemos y también la ambición los vuelve torpes, prepotentes, predecibles, entonces ¿qué fue lo que hicimos? Presentamos una reforma a la ley eléctrica, para proteger lo básico, por ejemplo, quitar el absurdo, la vileza de no considerar energías limpias lo que se produce con agua en las hidroeléctricas», señaló.

«Ya en la Ley Eléctrica van a tener despacho las hidroeléctricas de la CFE, que son 60, vamos a producir, para que dejen de estar engañando, más energía limpia y barata y no necesitamos endeudar al País, porque ya tenemos esa infraestructura, que no se usaba».

¡Participa con tu opinión!