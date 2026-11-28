Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El jurista Diego Valadés y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confrontaron posiciones respecto a la no emisión de la convocatoria para designar a la nueva presidenta del INE durante un debate en el que incluso salieron a relucir calificativos como «conservadores» y acusaciones de pretender deslegitimar la elección y al árbitro electoral.

En el noticiero de Joaquín López Dóriga, Valadés reiteró que la Cámara de Diputados está en desacato constitucional, porque a más de un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei, ni siquiera ha iniciado el proceso de designación de su sustituta.

Indicó que el consenso no puede ser pretexto para no cumplir con lo que establece la Constitución y recordó que si bien la Carta Magna no establece plazos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandata a proceder en el «más breve plazo posible».

«Las autoridades no están facultadas para cumplir con lo que determina la Constitución cuando lo deseen, no es una atribución potestativa dar cumplimiento a la Constitución en el momento que quieran», dijo.

El jurista advirtió ante la falta de designación de la consejera presidenta del INE es previsible una crisis constitucional, no sólo porque se han producido 140 vacantes que no han sido integradas por falta de una presidenta, sino porque cuando ésta sea designada, se enfrentará a hechos consumados, como el criterio para la asignación de diputaciones plurinominales en 2027.

Valadés rechazó que la Cámara de Diputados esté impedida para realizar el nombramiento de la nueva presidenta del Instituto, en tanto corren los plazos del juicio que el PAN presentó ante el Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF), porque no hay suspensión del acto impugnado.

En su turno, Monreal negó que exista una omisión legislativa o una violación constitucional, porque incluso el consenso es una obligación constitucional.

Indicó que la Constitución no establece plazos perentorios y sobre el término «más breve plazo», sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la han definido como el que se usa de manera racional, responsable e informada sin importar el tiempo que se tarde, siempre y cuando no altere el funcionamiento del órgano y no afecte el quórum legal para sesionar y el espíritu y diseño constitucional del órgano.

«Ni afecta el quórum porque está funcionando, ni afecta las funciones porque está preparando la organización electoral y hay una presidencia temporal del INE que nombraron los otros nueve consejeros por unanimidad», sostuvo.

Reiteró que los diputados no han renunciado al mandato de nombrar a la próxima presidenta del INE y que lo lógico es esperar la decisión del Tribunal Electoral para emitir la convocatoria, porque en este momento no es posible conocer el alcance de su resolución.

Conservadores

Monreal rechazó el riesgo de la crisis constitucional advertida por Valadés y acusó a la «doctrina mexicana conservadora» de intentar deslegitimar desde ahora la elección.

«No hay ninguna crisis constitucional, salvo para un sector de la doctrina mexicana conservadora que intenta desde ahora deslegitimar la elección, que intenta desde ahora desacreditar la elección y que intenta desde ahora descalificar al árbitro. No lo van a lograr», advirtió.

En respuesta, Valadés dijo no sentirse aludido por las palabras de descalificación del coordinador parlamentario.

«Prefiero no sentirme aludido por las palabras de descalificación que el diputado me dirige, porque ni soy de derecha, ni soy conservador, nunca lo he sido, y el diputado lo sabe perfectamente», dijo.