El día de ayer el Club Necaxa dio a conocer sus nuevas tres bajas para el próximo torneo clausura 2021, se trata de José Cobián, Jhoao Rodríguez y el ahora ex capitán de los rayos, Claudio Baeza, quien vestirá los colores del Toluca en la próxima campaña.

El conjunto de Necaxa sigue haciendo negocios de cara al nuevo certamen de la Liga MX, hasta el momento ya son cuatro bajas confirmadas, tratándose de Ricardo Chávez, Claudio Baeza, José Cobián y Joao Rodríguez, a falta de que se confirmen algunos rumores como el caso de Lucas Passerini.

El primero en anunciarse fue Claudio Baeza, el chileno de 27 años que llegó a ser el capitán del equipo en el reciente torneo apertura 2020, lo que ocasionó rápidamente las reacciones en redes sociales, en donde la afición mostró su descontento por esta baja, aunque muchos comentaron que ya no les sorprende al ver estas acciones cada semestre.

Claudio tuvo toda su etapa formativa en el conjunto de Colo-Colo en su natal Chile, y después de un paso corto por el Al-Ahli de Arabia, llegó al futbol mexicano con el equipo de los rayos, en donde disputó tres torneos desde el 2019 al 2020, jugando 45 partidos y marcando 2 goles, además de tener la capitanía en el pasado campeonato.

Por otro lado, también se anunció la baja del colombiano Jhoao Rodríguez, quien no tuvo mucha participación en el torneo pasado por culpa de una lesión, y tal parece que el cafetalero no entraba en los planes del “Profe” Cruz, ya que nunca fue parte de la pretemporada.

Claudio Baeza será nuevo jugador de Toluca para el próximo torneo, mientras que Jhoao aún está por confirmar su próximo equipo. Hasta el momento son cuatro bajas para los rayos y tres altas, tratándose de Jorge Aguilar, Edgar Hernández, y Daniel López, uno de los mejores jugadores de la Sub 20.

En los próximos días se estarán anunciando los nuevos refuerzos de Necaxa, ya que se informó que estas bajas se iban a suplir, así como otras posiciones que necesitan reforzarse; de momento el nombre que más suena es Tobías Figueroa, aunque hasta ahora no se ha hecho nada oficial.