Aguascalientes y la Presidencia Municipal no son concesión de ningún partido político y debe ser la administración de todos los hombres y mujeres que quieran un mejor municipio, así lo estableció Leonardo Montañez Castro, candidato a alcalde de la Coalición del PAN y el PRD.

Es padre de 2 hijos y en sus ratos libres le gusta pasar tiempo de calidad al lado de su familia. Leonardo Montañez nació hace 42 años en Aguascalientes, y se desarrolló en el seno de una familia tradicional. Su padre es de origen campesino y de él aprendió la cultura del trabajo y el esfuerzo. Estudió Electromecánica en el CBTIS 168 y se graduó como Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bajo la modalidad semipresencial estudió la carrera de Derecho.

“De niño trabajé de cerillo en las tiendas de ISSSTE; fui afanador en una carnicería en el Infonavit IV Centenario cuando estaba en la preparatoria; en la universidad trabajé de chofer en las combis y fui jardinero en Estados Unidos en California, siempre he sido muy inquieto”.

En su experiencia política fue asesor legislativo y estuvo más de 3 años en la Ciudad de México trabajando en el Senado de la República, fue diputado local, secretario del Ayuntamiento y secretario de Desarrollo Social Municipal. “Soy una persona trabajadora y muy comprometida. No trato de sólo dar la jornada de 8 horas, sino dar el valor agregado, eso es lo que me ha caracterizado en todas las áreas donde he estado, me gusta dejar la huella y legado”.

Afirmó que el alcalde es la persona más cercana hacia su comunidad y éste debe saber escuchar a la gente y saber resolver sus problemáticas. “La gente quiere una casa ordenada, limpia, iluminada donde los servicios funcionen, tranquila y cálida, con áreas de esparcimiento y eso debe hacer el alcalde, y aparte debe ser visionario, no sólo quedarse en su silla o su escritorio, para ver las oportunidades que pueda ofrecer el mundo y llevarlas a sus gobernados”.

Destacó que busca ser alcalde porque tiene bien claro hacia dónde debe ir Aguascalientes, por lo que su campaña es incluyente donde todos caben, incluso la gente de otras expresiones políticas, “porque una vez que gobiernas, gobiernas para todos. No vengo a etiquetar a nadie, vengo a sumar, no a restar. Soy una persona trabajadora, comprometida y honesta y puedo llevar a Aguascalientes por el mejor rumbo”.