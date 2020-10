A pesar de la pandemia, la Asociación de Lucha contra el Cáncer sigue en la batalla en su tarea de apoyar a pacientes con cáncer, así lo señaló su presidenta Ruth Cervantes Arredondo, quien reconoció que en la parte económica sí se han visto severamente afectados.

La activista social comentó que en la actualidad atienden a 35 pacientes entre hombres, mujeres y niños por medio de citas sobre todo a quienes requieren de algún apoyo de tipo tanatológico, además de que cada dos meses les dan despensas que son repartidas entre los beneficiarios. “Los cito en un horario y con la sana distancia y con el cubrebocas se entrega su despensa. Cuando requieren algún medicamento, para conseguirlo o cualquier cosa, obviamente lo hago vía telefónica y se entrega”.

En cuanto al apoyo de consulta médica, indicó que el doctor que les apoya lo hace directamente en su consultorio dos veces a la semana y aunque la actividad ha bajado en la asociación, dijo que los tratamientos oncológicos siguen, aunque en algunos casos les han pospuesto las cirugías, lo cual es entendible por la situación del COVID-19, sin embargo como agrupación siguen apoyando en lo más que pueden a la gente, siguiendo los protocolos.

Señaló que a pesar de la pandemia, hasta el momento ninguna de las personas atendidas ha caído en depresión ni tampoco se han registrado decesos a causa de coronavirus, aunque sí han tenido por lo menos 2 muertes, pero ha sido a consecuencia del cáncer.

Cervantes Arredondo reconoció que en la parte económica sí se han visto mermados, luego de que no cuentan con apoyo de ninguna instancia gubernamental de índole municipal, estatal o federal. “En 2018 y 2019 sí entré a los apoyos pero este año ya no me decidí, además de que ahorita no tengo para pagar a gente que me apoya pues unos meses estuvimos en la asociación con medio sueldo y está difícil, ya que los servicios de luz, agua y gasolina para ir por las despensas y hacer las visitas domiciliarias, siguen”.