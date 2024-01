Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El aumento del 20 por ciento al salario mínimo efectivo a partir de este año engordará la recaudación de impuestos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a lo largo del año, pues ahora los trabajadores pagarán más impuestos, coincidieron fiscalistas.

Al inicio de la actual Administración, aclararon, por efecto de un subsidio a los minisalarios éstos llegaban no sólo a quedar virtualmente exentos, sino hasta representaron un ingreso superior al mínimo.

Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalia, señaló que el salario mínimo para 2024 es de 7 mil 467.90 pesos al mes y a éste le corresponde pagar un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 495.41 pesos mensuales.

En 2023, el mínimo era de 6 mil 223 pesos mensuales y sólo pagaba 70.23 pesos de ISR, debido a que recibía un «subsidio al empleo» o «crédito al salario» de 294 pesos al mes, el cual para este 2024 ya no se concede a ese nivel salarial.

A partir de este año, los trabajadores que podrían tener derecho al ‘subsidio al empleo’ serán sólo aquellos que nominalmente reciban en el mes un salario inferior al mínimo.

«Esto puede darse sólo en el caso de trabajadores con jornada reducida, semana reducida, o que tengan ausencias en el mes, de manera que en su salario mensual bruto perciban una cantidad inferior a 7 mil 467.90», explicó Leal Cueva.

«Hay una desaparición fáctica del subsidio al empleo que se venía dando en los últimos años por efecto de las alzas en el salario mínimo en la actual Administración».

De acuerdo con el fiscalista, esto sucede también porque a diferencia de la tarifa del ISR para la que se prevé un mecanismo de actualización de cantidades a pagar conforme a los índices inflacionarios, la tabla del subsidio al empleo no se actualiza.

Juan Higinio Gutiérrez, presidente entrante de la Asociación de Contadores Públicos de Nuevo León, coincide en que gran parte del beneficio de las alzas al mínimo va a ser para el fisco federal.

«Ahora a ese nivel de ingresos se le aplicarán impuestos ya sin el subsidio al salario que gozaban, un gasto que dejará de hacer el Servicio de Administración Tributaria».

«Además el SAT tendrá una mayor recaudación tributaria por concepto de salarios», anotó Gutiérrez.

La razón de esto, explicó, es que el salario mínimo ya aumentó a un nivel tal que no alcanza a calificar para el subsidio al empleo, mismo que dejará de pagar el Gobierno federal.

«Y al mismo tiempo, el SAT recaudará más en el Impuesto Sobre la Renta», dijo Cueva.