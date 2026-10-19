Como parte del amplio calendario de carreras atléticas que se celebran en Aguascalientes durante estos meses, se llevó a cabo la Carrera Nocturna Hambre Cero, un evento que reunió a casi 800 personas en la zona aledaña a la Isla San Marcos, con la finalidad de recaudar fondos para diferentes proyectos que buscan combatir la problemática del hambre en el estado.

Esta carrera se celebró la noche del pasado sábado, con salida desde la explanada de la Isla San Marcos y distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. El evento fue organizado por el Buró de Congresos y Visitantes del Estado, junto con varios equipos y clubes de atletismo de la entidad.

Una vez concluida la carrera, se llevó a cabo la ceremonia de premiación. En la categoría libre, el ganador de la prueba de 10 kilómetros fue Yad Ríos Durón, seguido por Jesús Alonso Carrillo y Miguel A. Jiménez. Por su parte, en la rama femenil, la ganadora fue la destacada atleta de Aguascalientes, Martha Iris Vázquez Becerra, quien compartió el podio con Miranda Rodríguez y Jessica Martínez.

En la categoría de veteranos A, el podio varonil estuvo conformado por David Laredo, Jorge Flores y Fernando Cano, mientras que el femenil lo integraron Berenice Azuara, Claudia Hernández y Emma Hernández. En tanto, en la categoría juvenil, los premiados fueron José Pablo Félix, Jesús Alejandro Félix y Juan Pablo Valdez, así como Paula Hernández, Dulce Ríos y Paola Reyes.

Finalmente, en la categoría de veteranos B, se premió a Erick Barrera, José Luis Cornejo e Isaías Ramírez, así como a Maclovia Acevedo, Claudia Molina y Olga Muñoz.