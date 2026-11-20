Staff Agencia Reforma

CDMX.- Miley Cyrus y su prometido, el músico Maxx Morando, estarían preparando su boda para este fin de semana en el sur de California, después de casi cinco años de relación.

Según TMZ, fuentes cercanas a la pareja señalaron que los preparativos están en marcha, aunque se desconocen el lugar de la ceremonia y la lista de invitados.

Los rumores aumentaron después de que Cyrus interpretara junto a Morando “Let’s Get Married” durante una presentación en Hollywood Bowl.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2025, tras iniciar su romance en 2021. De concretarse, sería el segundo matrimonio de la cantante estadounidense.