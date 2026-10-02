Se casa Jim Carrey en secreto con su novia Min Ah

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Jim Carrey se casó con Min Ah, su pareja desde hace varios años, confirmó un representante del actor a la revista PEOPLE. La pareja ha mantenido su relación alejada de los reflectores y son pocas las ocasiones en que se han mostrado públicamente.

La boda ocurre siete meses después de que ambos asistieran a los Premios César en Francia, donde Carrey se refirió a Min Ah como su «compañera» durante un discurso pronunciado en francés. En aquella ceremonia también agradeció a su hija Jane y a su nieto Jackson.

Carrey y Min Ah fueron fotografiados juntos en febrero de 2022, cuando acudieron a un espectáculo benéfico de comedia organizado por Judd Apatow en Los Ángeles.

El protagonista de Ace Ventura se ha caracterizado por mantener en privado su vida personal. En 2022 incluso habló sobre la posibilidad de alejarse de la actuación para disfrutar de una vida más tranquila, dedicada a la pintura, su espiritualidad y su familia.

Antes de su relación con Min Ah, Carrey fue pareja de Ginger Gonzaga. El actor también estuvo casado con Lauren Holly entre 1996 y 1997, y con Melissa Womer de 1987 a 1995. Con esta última tuvo a su hija Jane.