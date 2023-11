Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un año después de que anunciara su compromiso y a dos días de que se registre como precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba, un antiguo novio de juventud al que reencontró hace algunos años.

En una ceremonia discreta, con la presencia de familiares, los novios firmaron los documentos que los unen en ambos casos en segundas nupcias.

«Les comparto que el día de hoy Jesús y yo nos casamos en una ceremonia íntima y familiar. Estamos muy felices», informó Sheinbaum en sus redes sociales.

Horas antes, la ex Jefa de Gobierno había publicado en su cuenta de Instagram la fotografía de un par de sortijas y la frase: «Les tengo una noticia», con un corazón al final de la oración.

Fue hace casi un año, el 23 de noviembre de 2022, cuando Sheinbaum reveló en el programa radiofónico de Martha Debayle que se casaría con Tarriba, con quien ya llevaba una relación sentimental de seis años.

«Nos vamos a casar, los dos lo decidimos. Es algo lindo. Es una maravilla tener una pareja. Él es muy tranquilo y vive feliz leyendo. No hay una demanda de ‘¿a qué hora llegas?’. Los tiempos que estamos juntos nos divertimos mucho, muchas veces lo invito a que me acompañe», comentó entonces.

Sheinbaum estuvo casada con Carlos Imaz, quien fue fundador del PRD y Jefe Delegacional en Tlalpan.

En 2004, fue exhibido recibiendo fajos de billetes del empresario argentino Carlos Ahumada y fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión y a pagar una multa por delito electoral, sin embargo, posteriormente fue absuelto.

Tras el escándalo, Sheinbaum se separó de Imaz, con quien tiene dos hijos.

En la entrevista con Debayle, la ahora aspirante presidencial contó que un día revisando sus redes sociales se topó con el perfil de Tarriba y restableció contacto.

«Estudiamos Física, fuimos novios por año y medio, luego me casé. Treinta años después, me separé y en Facebook le pregunté si quería ser mi amigo, él vivía en España y vino a verme a México, llevamos casi seis años», indicó entonces.

Ese mismo día, en un acto en Xochimilco, siendo todavía Jefa de Gobierno, fue abordada acerca de su eventual boda.

«Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas», respondió

Tarriba vivió en España durante algunos años y ha hecho carrera en el sector financiero, primero en Banamex y luego en Santander, en donde ha sido analista y jefe de modelos de riesgo.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el ex Ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, felicitaron a Sheinbaum por su boda.

«¡Que vivan los novios!», escribió en sus redes el líder morenista.

«Lo mejor hoy y siempre», posteó Zaldívar, quien en días pasados se integró al equipo de la abanderada presidencial morenista.

También expresaron felicitaciones la ex Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, y la secretaria general de Morena, Citalli Hernández.