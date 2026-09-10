Un pleito entre varios sujetos movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el fraccionamiento Fundadores, donde nueve personas fueron aseguradas por su presunta participación en una riña y por alterar el orden público.

Los hechos se registraron sobre la avenida Luisa Fernández Villa, a la altura del cruce con la calle José de Jesús López y González. Policías que realizaban labores de patrullaje acudieron al punto tras recibir el reporte sobre un grupo de personas involucradas en una confrontación.

A su llegada, los uniformados intervinieron y aseguraron a nueve de los presuntos participantes.

Durante la actuación policial también quedó bajo resguardo una motocicleta relacionada con los hechos, misma que fue trasladada a la pensión municipal para efectuar los trámites correspondientes.

Los nueve detenidos fueron llevados al Complejo de Seguridad Pública Municipal y puestos a disposición de un Juez Cívico, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.