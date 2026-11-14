Se cae Emma Watson al llegar a exclusiva fiesta en Hollywood

Ángela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma
CDMX.- La actriz británica Emma Watson, reconocida por interpretar a Hermione Granger en la saga Harry Potter, sufrió una aparatosa caída durante su llegada a la 31ª fiesta anual de los Hombres del Año de GQ, celebrada el jueves en el Chateau Marmont de Los Ángeles.
Watson, de 36 años, tropezó mientras caminaba por la empinada entrada del recinto debido a sus tacones de rayas blancas y negras. Sin embargo, logró recuperarse rápidamente y tomó el incidente con humor ante los fotógrafos.
Para la ocasión, lució un minivestido negro, un abrigo vintage de Valentino con detalles coloridos y accesorios dorados.
La celebración reunió a figuras como Matt Damon, Andrew Garfield, Chris Rock, Cara Delevingne y Jimmy Kimmel, entre otras celebridades.
Su aparición también llamó la atención por la ausencia del empresario Gonzalo Hevia Baillères, con quien fue relacionada sentimentalmente desde diciembre de 2025, después de que ambos fueran vistos juntos en Francia.
Recientemente, Hevia Baillères fue fotografiado paseando con la actriz mexicana Renata Notni en West Hollywood, lo que provocó especulaciones sobre un posible romance, aunque ninguno ha confirmado una relación.
Watson ha mantenido discreción sobre su vida sentimental y anteriormente declaró que prefiere establecer relaciones con personas ajenas a su trayectoria cinematográfica.