El Consejo de la Judicatura Estatal lanzó la convocatoria para que todos los abogados que tengan la aspiración de ocupar la magistratura vacante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cumplan los requisitos, puedan concursar para ello.

De acuerdo al documento expedido ayer, será mediante concurso de oposición abierto como se elegirá al mejor perfil para magistrado o magistrada, entre abogados que estén dentro o fuera del Poder Judicial del Estado para que ocupe el espacio que la semana pasada dejó acéfalo por jubilación, Fernando González de Luna.

Así pues, al ser actualizada la vacante en el Supremo Tribunal de Justicia, es que se expidió la convocatoria para Concurso Abierto de Oposición, y entre los requisitos considerados se encuentran ser mexicano de nacimiento, con ejercicio de sus derechos políticos y civiles, originario de Aguascalientes o con residencia no menor de 3 años a la fecha de la designación, ser licenciado en Derecho titulado con experiencia mínima de 10 años y al menos 35 años cumplidos al día de su designación.

Otro de los requisitos establecidos en la convocatoria es que el aspirante no debe ser ministro de culto ni pertenecer al estado eclesiástico, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; no haber tenido cargo de secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, fiscal general del Estado, diputado federal o local ni haber sido dirigente de partido el año previo al día de su designación.

Los aspirantes que se registren tendrán que presentar un examen general de conocimientos, otro psicométrico y los referentes a conocimientos prácticos en diversas materias jurídicas; el Consejo de la Judicatura Estatal emitirá un acuerdo y propondrá una quinteta al titular Poder Ejecutivo del Estado como base para su designación.

¡Participa con tu opinión!