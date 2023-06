Rafael Oliver López López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, la senadora Lilly Téllez informó que no participará en el proceso interno para definir al candidato presidencial de la Oposición rumbo al 2024.

«A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados.

«Ante estas circunstancias, ya he decido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La Oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo», anunció.