Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El Alcalde de Monterrey y puntero de Movimiento Ciudadano en las encuestas electorales rumbo al 2024, Luis Donaldo Colosio, cerró ayer la puerta a ser candidato presidencial el próximo año.

Luego de aplazar por meses un posicionamiento, periodo en el que participó en reuniones de su partido y hasta fue «destapado» por el dirigente nacional emecista, Dante Delgado, como uno de los «gallos más competitivos» junto con el Gobernador Samuel García, Colosio dijo que descarta buscar la Presidencia en el 2024 porque:

– No quiere dividir a la Oposición, que tiene «genuinas intenciones» de cambiar a México.

– No es el momento, ya que necesita madurar como persona y servidor público.

– No desea alejarse de sus hijos, que son pequeños.

Colosio habló un día después de que el Frente Amplio (PAN-PRI-PRD) oficializó como su abanderada a Xóchitl Gálvez, cuya aspiración ha divido a los emecistas porque algunos, entre ellos el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, piden que MC la apoye en el 2024, mientras que otros, como Delgado y García, desean que el partido compita solo.

El domingo pasado el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Agustín Basave Alanís, planteó que MC y el Frente acuerden que si van por separado en el 2024, el candidato opositor abajo en las encuestas decline a favor del que lleve la delantera y así puedan vencer a Morena y sus aliados, propuesta que Colosio apoyó ayer.

Durante el foro titulado «Nueva generación, nueva política», Agustín Basave Benítez fue moderador y preguntó al Alcalde regio sobre el tema.

«Hay una pregunta que flota en el ambiente de tiempo atrás, que tú has respondido una y otra vez, pero que no ha quedado claro a la opinión pública. ¿Quieres ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano o de cualquier otro partido, en el 2024?», cuestionó el director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM.

Colosio fue contundente: «Mi respuesta es no. Nunca lo he manifestado, pero creo que lo he dado a entender bastante claro».

En el evento estaba prevista la participación del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, pero los organizadores aclararon que hace dos semanas tuvo que cancelar su asistencia y se reprogramó su conferencia para octubre.

Colosio se sumó a la propuesta del Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Agustín Basave Alanís.

«Si realmente cada quien quiere lanzar su propia propuesta, que salga, que hable con la gente y, al final, antes de la elección, quien esté mejor posicionado que abdique por el otro», opinó el Alcalde del partido naranja.

Así, dijo, los partidos no tendrían que hacer alianzas legislativas y podrían sobrevivir de manera separada en lo local.

«Pero le dan una opción nacional al País de una oposición consolidada», consideró.

Cuando el Alcalde de Monterrey tenía 8 años de edad, su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado en Tijuana el 23 de marzo de 1994, cuando era candidato presidencial del PRI.

Tras descartar participar en política, pese a múltiples invitaciones, en 2018 se convirtió en diputado local por MC en Nuevo León y tres años después ganó la Alcaldía regia, de la que se rumora buscaría la reelección el próximo año.