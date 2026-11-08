El incremento de impuestos y una inflación cercana al 4% podrían afectar el poder adquisitivo de las familias y frenar el consumo en Aguascalientes durante 2027, advirtió María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas del estado.

Explicó que, aunque la economía estatal registra un ligero retroceso en algunos indicadores, todavía no se observa un impacto considerable en la actividad económica. Sin embargo, consideró que el próximo año comenzará con incertidumbre debido a los ajustes fiscales anunciados y al comportamiento de los precios.

Señaló que la inflación nacional se aproxima al 4%, nivel que comienza a generar mayores presiones sobre los consumidores, particularmente porque las familias deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a la adquisición de bienes y servicios.

Indicó que el aumento de las obligaciones fiscales también podría repercutir en las empresas y, de manera indirecta, en el consumo, debido a que los mayores costos de operación pueden limitar las inversiones, la contratación de personal y la capacidad de compra de los trabajadores.

Advirtió que el incremento del Impuesto sobre Nóminas y otros posibles ajustes tributarios representan factores adicionales de preocupación para el sector empresarial, especialmente para los pequeños negocios.

Corchado Reyes consideró que todavía no es posible establecer con precisión el comportamiento económico de Aguascalientes durante 2027, debido a que falta conocer el alcance de los incrementos fiscales. No obstante, señaló que la incertidumbre puede inhibir las decisiones de consumo de las familias.

Añadió que el cierre de 2026 no presenta condiciones de crisis económica para el estado, aunque los indicadores nacionales muestran señales de desaceleración que deberán observarse durante los próximos meses.