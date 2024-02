Claudia Guerrero, Martha Martínez y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los partidos políticos se atrincheraron y tomaron postura frente a las reformas planteadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con las cuales busca acotar al Poder Judicial y desaparecer contrapesos, como los órganos autónomos y entes reguladores.

Mientras que en la Oposición resaltaron que Morena y aliados no cuentan con los votos para aprobar iniciativas como las reformas al Poder Judicial y la electoral, el Presidente López Obrador reconoció que estas iniciativas permitirán a los ciudadanos contrastar los proyectos que representan las aspirantes presidenciales.

«Hasta ahora se dieron las condiciones (para presentar las reformas). Y, además, porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir. Y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es sólo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana; una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso, considero, es lo más importante», manifestó el Presidente.

A pesar de que en esta fase de la contienda electoral está prohibido hacer planteamientos de Gobierno, la aspirante presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, reconoció que estas reformas integrarán su plan de gestión y que serán presentadas en su arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México.

«Estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición. Desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos.

«Son base sustantiva de lo que va a ser nuestro Gobierno y, además, vamos a presentar otras propuestas de fortalecimiento de los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades y la soberanía», dijo la morenista.

La coalición opositora de PAN, PRI y PRD en el Congreso rechazó tajante la aprobación de las reformas constitucionales que impliquen afectación a las instituciones, al equilibrio entre Poderes y mayor militarización de la seguridad pública.

Con esas reformas no hay negociación posible, coincidieron los coordinadores parlamentarios, y desde ahora advirtieron que serán rechazadas cuando se pongan a discusión del pleno.

«Estas reformas son insuficientes y generan falsas expectativas, por ejemplo, en pensiones no se incluye a millones de trabajadores, entre ellos a los universitarios y municipales», consideró el priista Rubén Moreira.

El panista Jorge Romero consideró que hay iniciativas imposibles de transitar. «El INE no se toca y el Poder Judicial no se toca. Hay viables e imposibles, calificando éstas últimas como una trampa ideológica y electorera en la que caeremos» planteó.

El perredista Francisco Javier Huacus aseguró que la coalición se mantiene unida en la defensa de las instituciones y los órganos autónomos.