Staff Agencia Reforma

WASHINGTON DC, EU: Estados Unidos atribuyó a la cooperación con México una serie de golpes contra el narcotráfico, entre ellos el desmantelamiento de ocho laboratorios de metanfetamina en poco más de una semana y el decomiso de más de 16 toneladas de esa droga en Sinaloa.

La Administración estadounidense destacó la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en las operaciones y aseguró que los decomisos fueron posibles gracias a la inteligencia y al trabajo de investigación compartidos con autoridades mexicanas.

«Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México», señaló la agencia, al destacar que los operativos buscan interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

El decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa fue presentado por Estados Unidos como el mayor de los golpes realizados durante este periodo contra instalaciones relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

El anuncio ocurre mientras el Ejército estadounidense reportó nuevos avances en su campaña contra drones presuntamente vinculados con cárteles que operan en la frontera sur.

Las fuerzas estadounidenses reportaron 11 drones de organizaciones criminales derribados mediante el uso del Láser de Alta Energía Multipropósito del Ejército

En lo que va del año, Estados Unidos contabiliza más de 300 drones derrotados mediante sistemas cinéticos y no cinéticos, de los cuales más de 100 fueron neutralizados solamente durante agosto.

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) afirmó que la estrategia forma parte de un esquema de armas combinadas desplegado por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF Southern Border).

«El enfoque de armas combinadas de la JTF Southern Border y la fusión con los socios de la misión está proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa de la patria para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera», dijo el General Gregory Guillot, comandante de NORAD y USNORTHCOM.