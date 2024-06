En el fraccionamiento Periodistas se registró un choque entre un vehículo y una camioneta pick up, que fue provocado por uno de los conductores que realizó una maniobra de vuelta en “U” sin precaución y se atravesó al paso de la otra unidad automotriz. No se reportaron personas lesionadas y todo quedó en daños materiales.

El accidente se registró el martes a las 13:30 horas, en la avenida Mariano Hidalgo y cruce con la calle Carmen Serdán, en el fraccionamiento Periodistas, lugar hasta donde acudieron policías viales de Aguascalientes.

Quien provocó el percance fue un joven identificado como Jesús, de 25 años, quien conducía una camioneta Mazda pick up, modelo 1986, color gris y placas de circulación del estado de Guerrero.

Esta persona se desplazaba por la avenida Mariano Hidalgo en sentido de poniente a oriente, cuando al llegar a la altura de la calle Carmen Serdán, realizó una maniobra de vuelta en “U” sin detener la marcha y sin tomar las precauciones necesarias.

Lo anterior provocó que fuera impactada por un automóvil Renault Kwid, modelo 2020, color rojo y matrícula de Aguascalientes, que conducía el señor Roberto, de 44 años y quien se desplazaba por la avenida Mariano Hidalgo en sentido de oriente a poniente.