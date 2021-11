Se arriesgará Juanpa Zurita… en la cocina

Froylan Escobar Agencia Reforma

CDMX.- Juanpa Zurita ya se ha aventado de un paracaídas e incluso subió al Pico de Orizaba, pero hay un desafío más que está próximo a experimentar y del que no sabe si saldrá bien librado: cocinar.

El influencer está por estrenar el reality Juanpa+Chef, donde pondrá a pruebas sus habilidades culinarias.

«El formato va en que yo cocino con uno de los mejores chefs del mundo. Cocinar nunca se me ha dado, nunca he desarrollado esas habilidades y es complicada la cocina si no sabes cómo.

«Los chefs me pondrán a prueba con dos o tres platillos en cada episodio, y vamos a ir desde un postre exótico, como la pavlova, hasta fusiones, como birria y ramen», afirmó el youtuber en entrevista.

Serán sólo seis capítulos; en cada uno estará un chef diferente, dijo.

A estrenarse este mes en HBO MAX, el proyecto fue grabado en su casa, en la Ciudad de México, por lo que su familia cercana tendrá breves intervenciones, contó.

Paralelo a esto, Zurita también forma parte de la tercera temporada de Luis Miguel: La Serie, con el personaje de Alex, hermano menor de ‘El Sol’, protagonizado por Diego Boneta.

Entre sus próximas metas, reconoció, está el desenvolverse como productor y director, y colocar sus contenidos en alguna plataforma.

«Me encantaría que el siguiente paso en mi carrera sea que mi contenido se pueda vender en alguna plataforma, ofrecerle algún documental o una película que yo escriba.

«Siento que tengo la capacidad que el próximo año pueda tener una producción original mía donde no sólo esté frente a cámara, sino también detrás».

Tiene también en mente un proyecto que explorará lo que vivió en 2017, cuando ayudó a la gente que perdió su patrimonio a consecuencia del terremoto en México.

«Particularmente, hay una historia dramática e inspiradora de mi vida. En 2017 fue el sismo, yo levanté 1.4 millones de dólares a un proyecto en el que construimos 47 casas y, en ese camino, al principio, hubo una ola mediática negativa que cuestionó el proyecto».

«Creo que esa historia tiene el potencial de ser un gran documental. Es muy interesante el análisis, como cuando ayudas sales más afectado que cuando no lo haces», agregó.