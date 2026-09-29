Una riña campal registrada durante la madrugada en calles del fraccionamiento Infonavit Morelos terminó con nueve personas detenidas, entre ellas dos menores de edad, luego de una movilización de la Policía Municipal de Aguascalientes.

Alrededor de las 00:34 horas, elementos del destacamento Morelos acudieron al cruce de las calles Bonampak y Palenque, donde un reporte ciudadano advertía sobre varias personas involucradas en una pelea.

Ante la magnitud del altercado, los uniformados desplegaron un operativo para contener la riña y asegurar el perímetro. A la intervención se sumaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), de la Unidad Canina Municipal K-9 y del Destacamento Terán Sur.

Tras controlar la situación, los policías detuvieron a nueve personas presuntamente involucradas en la gresca. Entre los asegurados se encontraban dos menores de edad.

Los adultos detenidos y los dos menores asegurados fueron trasladados ante el Juez Cívico, donde quedaron a disposición de la autoridad para continuar con las diligencias correspondientes.