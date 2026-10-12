Una riña registrada en el interior de un palenque de la comunidad de Norias de Paso Hondo, en el municipio de Aguascalientes, terminó con tres personas lesionadas y siete detenidas, además de una intervención de las autoridades municipales para revisar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

El enfrentamiento ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Rosa de Guadalupe, donde se solicitó la presencia de la Policía Municipal ante el altercado que se desarrollaba entre varios asistentes.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a tres personas con diversas lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para valorar su estado de salud y determinar si necesitaban atención médica especializada.

Durante la intervención, los policías aseguraron a siete personas, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años, señaladas por su probable participación en la pelea.

Además, personal de la Dirección de Reglamentos acudió al palenque luego de que se detectaran presuntas irregularidades relacionadas con su funcionamiento, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

Los siete involucrados fueron trasladados al Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes y puestos a disposición del juez cívico, quien determinará su situación jurídica.