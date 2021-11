Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del debate sobre el Presupuesto de 2022, diputados de Morena anunciaron ayer sus aspiraciones de competir por gubernaturas de sus estados.

Simey Olvera anunció que buscará ser candidata de Morena para Hidalgo.

«Voy a levantar la voz y decir que sí al proceso de transformación de Hidalgo», dijo en conferencia de prensa, acompañada de diputados de su partido, que le aplaudieron.

Tras adelantar que será respetuosa de los tiempos del partido, dijo que avala el proceso de encuestas con que el que Morena elegirá a sus candidatos.

«Lo que queremos es que todos nuestros estados sean gobernados por Morena y también por una mujer», sostuvo.

En tanto, el diputado Cuauhtémoc Ochoa, que ha sido dirigente del PVEM en Hidalgo, también se anotó para medirse en las encuestas de Morena.

También anunció sus aspiraciones Salma Luévano, diputada transgénero que busca la postulación en Aguascalientes.

«Mi querido Aguascalientes se ha caracterizado por gobiernos panistas que han gobernado con el rosario en la mano. Un estado con gobiernos anti derechos», menciono la activista de la comunidad LGBT.

Celebró que Morena abra su convocatoria no solo para aspirantes hombres y mujeres, sino también para otras expresiones de género o sexo.

«Por primera vez se nos abre el espacio donde se toman decisiones y por eso, con mis valores de imparcialidad y honestidad, me he registrado para contener por el Gobierno como primera mujer transgénero aspirante al cargo en la entidad.

«Es tiempo de nosotres, hasta que la dignidad se haga costumbre», expresó en otra conferencia de prensa.

Por su parte, Daniel Gutiérrez anunció que ayer se registró como aspirante al Gobierno de Oaxaca.

«En Oaxaca tenemos buenos perfiles, su servidor está convocando a que el próximo gobernador o gobernadora de Oaxaca conozca, ame su tierra, para convertir a Oaxaca en el estado de la esperanza y de las oportunidades», dijo.

Además de Gutiérrez, se han registrado por buscar la candidatura Rosalinda Domínguez y el petista Benjamín Robles.