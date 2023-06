Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal Yeidckol Polevnsky anunció ayer que también va por la candidatura presidencial de Morena.

En forma sorpresiva, a las 14:39 horas, presentó ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente su solicitud de licencia por tiempo indefinido, a partir del viernes 16 de junio.

Lo hizo cuando el pleno resolvía las licencias de los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, y del diputado Gerardo Fernández Noroña, quienes competirán en el mismo proceso.

La ex lideresa de Morena dijo que busca que haya más mujeres en un proceso en el que se perfilan cinco hombres y una sola mujer: Claudia Sheinbaum.

«Pido licencia en mi cargo de diputada, porque muchos compañeros, diputados, diputadas, y muchos militantes, así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos», expuso en tribuna.

«Estaban registrados solamente un conjunto de compañeros y una compañera. Bueno, por cuestión de género debe de haber más mujeres en esta primera etapa y por eso voy a participar».

Agregó que es fundadora de Morena, que ha luchado al lado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y conoce el proyecto de la 4T.

«Voy a participar con mucho gusto, con mucho orgullo, con todo el amor que le tengo a México. Le agradezco a las diputadas y a los diputados, y también a todos los militantes que me invitaron a que me animara y que entrara, pues el estar aquí y decir que por ahí nos vamos a ver, porque estaremos recorriendo el país estos dos meses», anunció.

Antes de tomar la decisión de competir por la candidatura, Polevnsky apoyaba las aspiraciones de Marcelo Ebrard y era parte de sus redes de promoción en el país.

Los diputados de Morena, Judith Tanori, Ernesto Pérez y Manuel Alejandro Robles, dijeron que les sorprendió el anuncio de su compañera de partido, pero le desearon éxito.