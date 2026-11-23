Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El hard rock de la banda mexicana The Warning brilló en el show de medio tiempo entre los Vikings y los 49ers.

El hard rock y alternativo prendieron la noche de este domingo a más de 87 mil almas en el Coloso de Santa Úrsula, y gracias a tres mexicanas que la están rompiendo con el grupo The Warning.

Fueron tres canciones las que tuvieron chance de interpretar las hermanas Villarreal, pero eso bastó para que el público se entregara a Daniela, Paulina y Alejandra.

Las ganadoras del Latin Grammy 2026 por Mejor Canción Rock por «Ego» tuvieron pocos minutos para deleitar a los asistentes en el show del medio tiempo del juego de este domingo de la NFL, entre Vikings de Minnesota y 49ers de San Francisco, pero fueron bien correspondidas.

La banda regiomontana, que saltó a la fama internacional en 2014 en YouTube al interpretar el cover de «Enter Sandman» de Metallica, estuvo durante el show siempre en el centro del Estadio, en un escenario que simulaba una estrella, misma que cambiaba de colores.

Más de 60 personas, vestidas de blanco de pies a cabeza, como si fueran fantasmas, rodearon a las hermanas, quienes se arrancaron con «Ritual». Después interpretaron «Ego» y culminaron con «Kerosene», que alcanzó el número 1 en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard.

Durante esa tercera interpretación, «Dany» (la voz principal) interactúo un poco con el público, quienes les respondieron de gran forma mientras agradecía a la NFL por estar encabezando el show.

Hombres, mujeres y pequeños se levantaron de las gradas para apoyarlas, conocieran o no su música.

Las hermanas han demostrado versatilidad en sus conciertos, pues previo a su participación en el medio tiempo ofrecieron un showcase en una taquería capitalina y antes de eso, Paulina Villarreal, baterista de The Warning, fue invitada al concierto de Garbage en el Zócalo capitalino.

La banda se prepara para su debut en el Estadio GNP el próximo 5 de febrero del 2027, el cual forma parte de su gira actual, con la que promueven su más reciente álbum, Everything’s Falling.

Las mujeres mexicanas se encargaron de dejar bien parado a México, pues previo al inicio del partido tocó el turno de Majo Aguilar, quien entonó el Himno Nacional mexicano con un sentimiento que le puso la piel de gallina a más de uno.

Ponen el ritmo

Cage The Elephant

Ciudad: Múnich, Alemania

Partido: Patriots contra Lions

Fecha: 15 de noviembre

Manuel Turizo

Madrid, España

Bengals contra Falcons

8 noviembre

Burna Boy

París, Francia

Steelers contra Saints

25 octubre

Ayra Starr

Londres, Inglaterra

Eagles contra Jaguars

11 octubre

Ricky Martin y Pedro Sampaio

São Paulo, Brasil

Ravens contra Cowboys

27 de septiembre

Jonas Brothers

Melbourne, Australia

49ers contra Rams

10 septiembre