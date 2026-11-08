El Clúster de Innovación Industrial de Aguascalientes (CLIA) exhortó al Gobierno del Estado y al Congreso local a mantener en 2.5% la tasa del Impuesto sobre Nóminas (ISN) para 2027, al considerar que la propuesta de elevarla al 3% representaría una mayor carga para las empresas y ejercería presión adicional sobre el empleo formal y la competitividad de la entidad.

Con este posicionamiento, el CLIA se suma al rechazo que también han manifestado el Grupo Industrial MAEN, el Grupo de Industriales de Aguascalientes (GIA) y el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), organismos que han expresado su preocupación por el incremento del 20% en la tasa del gravamen.

El clúster industrial señaló que la propuesta debe analizarse en el contexto de la incertidumbre comercial con Estados Unidos, particularmente por la revisión del T-MEC y los posibles cambios en las reglas de origen, las cadenas de suministro y las inversiones.

Asimismo, advirtió que la transición hacia jornadas laborales de 40 horas semanales implicará ajustes en la reorganización de turnos, la cobertura operativa y la productividad, además de posibles costos adicionales para las empresas manufactureras.

A estas condiciones se suma el aumento del ISN, que, de acuerdo con el organismo, podría debilitar la posición de Aguascalientes frente a otros destinos de inversión, sin garantizar necesariamente una mayor recaudación sostenible a largo plazo.

También propuso establecer una mesa técnica de diálogo para analizar alternativas de recaudación y eficiencia del gasto público que permitan fortalecer las finanzas estatales sin desincentivar la inversión productiva.

El CLIA sostuvo que el objetivo debe ser proteger el empleo formal, conservar la competitividad de Aguascalientes y garantizar ingresos públicos sostenibles mediante el crecimiento económico.