En tanto el área jurídica del Gobierno del Estado sigue con las acciones de defensa de la denominación de origen del mezcal, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial tiene programas de impulso a la actividad de producción de maguey, para garantizar que haya materia prima para la obtención de la bebida ancestral.

El titular de dicha dependencia, Miguel Muñoz de la Torre manifestó que una vez otorgada la denominación de origen a Aguascalientes, junto con otros estados que demostraron ancestralidad y producción, el tema se tornó político, aunque esto fue originado por productores de Oaxaca que se han considerado exclusivos de la denominación.

La situación es que se les ha demostrado de distinta manera que los oaxaqueños no son los productores exclusivos de mezcal y en otras regiones del país se produce maguey de calidad y de distintas especies, que garantizan buen sabor de mezcal, que inclusive es de exportación, como lo han hecho ya productores de la localidad.

Ha quedado de manifiesto que además de Oaxaca, hay otros estados con variedades del agave mezcalero, que han mejorado no sólo la calidad en la producción, sino también la manera de entablar mercados y dar valor agregado al maguey.

Por lo pronto se tiene conocimiento que el Consejo Regulador del Mezcal, del cual forman parte productores de Oaxaca y que tenían la exclusividad de hacer evaluación y certificar mezcales, ya no la tienen y por tanto, hay más posibilidad de avanzar en la defensa de la certificación obtenida.

Se tiene conocimiento, además, dijo el titular de la Sedrae que la producción que se tiene en aquella entidad, no se tiene el abasto suficiente parar la tan sonada internacionalización del mezcal, de ahí que se vuelve por demás importante reforzar el tema de la productividad, en lo que Aguascalientes puede aportar.

La Sedrae desde su área de competencia y el jurídico de Gobierno del Estado, están haciendo el trabajo para dar impulso a la actividad mezcalera que ya se tiene en Aguascalientes con los grupos de productores y productoras que están promoviéndose, pero que de momento, en el país sólo pueden comercializar el producto como destilado de agave, sin poderle dar el valor agregado que si tuvieran la denominación de mezcal en firme.

Muñoz de la Torre, comentó que hay gente que busca el mezcal de Aguascalientes, “sin embargo, ya tenemos tres años con este problema atorado, que esperemos ya se dé solución”, por lo pronto, señalar que en esta entidad se tienen más de 300 hectáreas con maguey mezcalero y se tendrá el apoyo para la plantación en otras 100 hectáreas más.