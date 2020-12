Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Rumbo a la elecciones del 2021, a los partidos no les importa la afinidad ideológica o si fueron adversarios irreconciliables en el pasado, ahora su fin es aliarse para buscar votos, ya sea para mantener el poder, frenar a Morena o arrebatar espacios a los contrincantes.

Así, en este proceso electoral se observan dos bloques de partidos que intentan dejar sus diferencias para coaligarse rumbo a los próximos comicios.

Por un lado, Morena apuesta a mantener, con sus aliados -el PVEM y el PT-, la mayoría en la Cámara de Diputados; en tanto, la Oposición -PRI, PAN y PRD- buscan generar contrapesos en San Lázaro ante la imposibilidad, en esta Legislatura, de que una de sus iniciativas pase o puedan frenar reformas de la 4T.

Aunque ha resultado más complicado, por el rechazo de los liderazgos estatales, también quieren amarrar alianzas en las 15 gubernaturas que están en juego, así como en algunas de las mil 563 diputaciones locales y mil 926 Alcaldías.

Para el especialista en temas electorales, Jorge Javier Romero, la alianza PRI, PAN y PRD se encamina al fracaso, pues, considera, no sólo cumplirán la “profecía” del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que éstos son iguales, sino que muchos sectores enojados con el tabasqueño optarán por abstenerse de votar.

“Me parece que ir en esta alianza todos con la esperanza de movilizar a millones será un desastre. PRI-PAN es una alianza antinatura y PRD ya no moviliza a nadie, intenta arañar como sea mantener el registro”, dijo.

Sobre la alianza de Morena con el PVEM, aseguró que no sorprende pues el Partido Verde, dijo, es un “oportunista”, que vende lo poco que tiene al mejor postor.