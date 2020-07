Se aleja Kanye West de Donald Trump para ganar

CDMX.- Kanye West dijo que dejó de apoyar al presidente de Estados Unidos Donald Trump al ingresar en la carrera presidencial para ganarla.

El rapero, quien era un abierto seguidor de Trump, anunció el pasado sábado que se postularía para la nominación presidencial en 2020; él y su esposa, Kim Kardashian West, visitaron al Mandatario republicano en la Casa Blanca.

“Me estoy quitando el sombrero rojo con esta entrevista”, dijo West a la revista Forbes, en referencia a la gorra de béisbol roja que dice “Make America Great Again” que usó Trump.

“Como todo lo que he hecho en mi vida, estoy haciendo (esto) para ganar”.

El artista dijo que se postularía bajo una nueva bandera: el Birthday Party, aunque de momento no hay registros de que West haya presentado alguna documentación oficial ante la Comisión Federal Electoral.

La fecha límite para sumar candidatos independientes a la elección aún no ha vencido en muchos estados.

West negó que su objetivo fuera dividir el voto entre los afroamericanos y minar las posibilidades del rival demócrata de Trump, Joe Biden, aunque considera que es una forma de racismo y de supremacía blanca sugerir que toda la población afroamericana debería apoyar a los demócratas.

Trump, quien recibió a Kanye West en una muy publicitada visita al Salón Oval en 2018, dijo que la candidatura del rapero sería un gran desafío en una campaña, y que él tiene una voz real, según una entrevista con el portal de noticias Real Clear Politics. (Staff/Agencia Reforma)