Va en franca mejoría el sector automotriz de Aguascalientes y prueba de ello es que durante febrero no se prevén paros técnicos entre sus trabajadores, dado la paulatina regularización del abasto de componentes. Así lo señaló el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

Comentó que el último paro técnico se tuvo en las distintas empresas del ramo automotriz de la localidad fue a principios de enero y a la fecha ya no se han dado nuevos casos. El líder sindical anticipó que durante febrero no se tiene previsto uno solo, atribuyendo lo anterior a que hay un abasto más frecuente de los componentes electrónicos.

Padilla de León agregó que las empresas, a través de sus directivos, han asegurado que la provisión de componentes electrónicos se va consolidando gradualmente. Prueba de ello, dijo, es que los requerimientos de producción están incrementando de manera importante para toda la industria, la cual se ubica en un 80%, por lo que de continuar bajo este mismo ritmo, se puede llegar nuevamente a tener un repunte en el sector para el año en curso.

MIENTRAS TANTO. Cuando hay una baja en el ritmo de la producción en las distintas empresas, ya no se manda a descansar a los trabajadores, sino que se les asignan tareas secundarias, tales como poner orden y limpieza en las áreas.

“Todavía no podemos cantar victoria, (…) pero si se ve una mejoría considerable a como estuvimos el año pasado”. Esperemos que ya exista un abasto ordinario y continuidad a que se tengan todos los insumos y buscar que exista un repunte porque eso nos da mucha seguridad…” Rogelio Padilla de León