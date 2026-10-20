 Se agarró a golpes con su cuñado y acabó detenido

Una discusión familiar terminó a golpes en el fraccionamiento José Guadalupe Peralta Gámez, donde un hombre de 31 años fue detenido por policías municipales, señalado de haber agredido a su cuñado y provocarle lesiones en el rostro y un brazo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la avenida Próceres de la Enseñanza, cerca del cruce con la calle Calixto Serna Valdivia, hasta donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tras recibir un reporte de agresión.

En el lugar encontraron a Moisés, de 27 años, quien presentaba visibles golpes en la cara y una lesión en uno de sus brazos.

El afectado relató que momentos antes había discutido con su cuñado, quien presuntamente terminó lanzándole varios puñetazos.

Tras escuchar su versión, los uniformados solicitaron autorización al propietario del inmueble para ingresar y buscar al presunto agresor, quien todavía se encontraba dentro de la vivienda.

Fue así como detuvieron a Alejandro “N”, de 31 años, quien posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público.

El detenido quedó bajo investigación por su probable responsabilidad en el delito de lesiones, mientras las autoridades determinan su situación jurídica.