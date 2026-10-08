Una discusión entre dos mujeres dentro de una tienda departamental terminó con una de ellas hospitalizada en estado grave y la otra detenida por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron en un centro comercial ubicado sobre avenida Tecnológico, donde Diana, de 24 años, sufrió diversas lesiones en la cabeza, rostro y cuello durante un enfrentamiento con otra mujer.

De acuerdo con versiones de testigos, el altercado comenzó en la zona de elevadores del establecimiento y se prolongó hasta el exterior del inmueble.

Cuando elementos del Grupo Motorizado Centauros llegaron al lugar, encontraron a Diana tirada en uno de los cajones del estacionamiento, frente a la tienda, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Policía Municipal le brindaron los primeros auxilios y posteriormente personal de Protección Civil Municipal continuó con la atención. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en código rojo al Hospital Hidalgo.

En tanto, los uniformados aseguraron a Carla “N”, de 27 años, quien fue señalada como presunta responsable de las agresiones. La detención se efectuó en la entrada de la tienda departamental.

La sospechosa fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.