Lo que comenzó como un traslado de emergencia al hospital terminó en un parto en plena vía pública, luego de que una joven de 20 años diera a luz con el apoyo de elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes.

La movilización comenzó cuando Jorge solicitó ayuda a los uniformados del Destacamento Terán Norte, debido a que su pareja, Ana, había entrado en labor de parto y necesitaba llegar cuanto antes a recibir atención médica.

Uno de los policías comenzó a abrirles paso desde el cruce de avenida Aguascalientes y Camino al Cóbano, pero el bebé no quiso esperar.

Cuando circulaban por avenida Aguascalientes, a la altura de la calle Chichén Itzá, a la joven se le rompió la fuente y comenzó el nacimiento, por lo que tuvieron que detener el vehículo y solicitar una ambulancia.

Ante la emergencia, los oficiales intervinieron para auxiliar a la madre durante el parto y, una vez que nació el bebé, se encargaron de protegerlo del frío mientras llegaban los paramédicos.

Minutos después arribó personal de Protección Civil, cuyos integrantes se hicieron cargo del recién nacido para proporcionarle atención médica.

Finalmente, Ana fue trasladada al Hospital de la Mujer, mientras que su bebé fue llevado al Hospital Tercer Milenio para su valoración.